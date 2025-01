Restyling della Paullese, il rebus della rotatoria di Conterico. La pioggia fa slittare la chiusura, ma i disagi ci sono già

Paullo (Milano) – Nell’ambito dei lavori di restyling della Paullese, era stata annunciata da oggi, lunedì 27 gennaio, fino al 14 febbraio la chiusura al traffico della rotatoria di Conterico, all’altezza di Paullo. Il provvedimento, varato da Città Metropolitana per consentire la posa delle rampe del cavalcavia di Paullo, in direzione di Milano, è stato posticipato in ragione della pioggia. Si resta in attesa di capire se lo stop al traffico scatterà da domani, o ci saranno ulteriori slittamenti.

Quello che è certo è che i disagi si sono avvertiti già oggi: numerosi pendolari dell’area di Paullo diretti a Milano, ritenendo che il rondò fosse off limits a partire da questa mattina, hanno cercato percorsi alternativi, imboccando la vecchia Paullese all’altezza delle “quattro strade” e ricongiungendosi alla nuova Paullese all’altezza del Paullese Center, oppure a Vigliano. “Il risultato è che negli orari di punta le strade erano parecchio intasate, anche solo uscire da Paullo è stata un’impresa – rimarca un pendolare, Jader Folli -. La chiusura della rotatoria di Conterico avrebbe dovuto scattare già la settimana scorsa, poi si è deciso di posticipare ad oggi. E adesso? Questi annunci disattesi sono la riprova che manca una comunicazione puntuale, i cittadini sono gli ultimi a sapere”.