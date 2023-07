R…estate in città", servizio di aiuto a anziani e persone sole a Milano"

Anche quest’anno è tornato lo sportello "R…estate in città", un servizio di aiuto agli anziani e alle persone sole nei mesi di luglio e agosto. Telefonando al numero 02-98239800, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16, è possibile da un lato chiedere assistenza per le piccole incombenze quotidiane, come la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci, dall’altro scambiare due chiacchiere come antidoto contro la solitudine.

Il servizio, gratuito, è gestito a rotazione dai volontari di alcune associazioni locali, in accordo col Comune. È pensato come strumento di supporto agli over65 quando la città si svuota per l’esodo estivo e si fatica a contare sul sostegno di familiari, amici e vicini di casa. Lo sportello pro anziani è un’iniziativa consolidata che ogni anno mette a disposizione delle fasce deboli un aiuto concreto.A.Z.