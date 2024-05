ResQ People e Sguardi oltre i confini. Tre incontri con storie di migrazioni

La partenza, spesso obbligata e mai una scelta di impulso. Il viaggio tra coraggio, perseveranza e pericoli. L’accoglienza e la gestione dei flussi migratori. È questo il filo conduttore del ciclo di incontri dal titolo Sguardi oltre i confini – storie di migrazioni organizzato dall’equipaggio di terra di ResQ People del Rhodense.

"La nostra mission è quella di contribuire a sostenere e diffondere obiettivi, valori e le attività dell’associazione. Questo ciclo di incontri rappresenta un tassello nel percorso di diffusione di una maggiore conoscenza e quindi consapevolezza delle ragioni che spingono le persone a migrare e delle difficoltà che incontrano", dichiara Stella Bellomo, coordinatrice di ResQ Rhodense. L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Vanzago, Rho e Pregnana Milanese e il sostegno del Consiglio cittadino migranti di Rho. Il primo incontro si terrà domani alle 21 al centro culturale Calderara. Il tema trattato sarà la partenza, con Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori e sociologia urbana all’Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico del centro studi sulle migrazioni nel mediterraneo di Genova. Il 24 maggio alle 21 nella sala del camino di Villa Burba si parlerà del viaggio con Vito Fiorini, pescatore di Lampedusa che la notte del 3 ottobre 2013 salvò 47 migranti nel naufragio in cui persero la vita 368 persone. Ci saranno come testimoni Sissoko Cheickne, originario del Mali sbarcato a Pozzallo in Sicilia. Dopo aver partecipato a un programma di formazione linguistica e professionale oggi lavora per la Cooperativa Intrecci e Yusuphe Djatta, gambiano in Italia dal 2015, partito da Tripoli, arrivato a Lampedusa, ora vive a Lecco. Infine l’11 giugno nell’auditorium di via Varese a Pregnana Milanese, l’accoglienza e la gestione dei flussi con Matteo Astuti e Milena Minessi.