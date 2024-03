Resistenza e oltraggio. Denuncia e fermo

Una serata di controlli straordinari con le pattuglie della polizia locale dedicate alla sicurezza urbana. Durante il pattugliamento sono stati effettuati una denuncia e un fermo per resistenza, oltraggio e ubriachezza molesta, tre ordini di allontanamento per comportamenti contrari al regolamento di polizia urbana e un sequestro di un piccolo quantitativo di hashish con la segnalazione del soggetto alla Prefettura come assuntore di droga. In totale sono state identificate 22 persone.La.La.