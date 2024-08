Reperti archeologici in piazza Garibaldi: il cantiere non si ferma

Scatta il panico per il blocco lavori del cantiere in piazza Garibaldi, dopo il ritrovamento di questi giorni di testimonianze architettoniche del passato, custodite nel sottosuolo. L’assessore all’ Urbanistica Deborah Bucca tranquillizza i cittadini. "Non si sospende nulla, i lavori procedono come da programma. Quanto è stato trovato non dovrebbe essere nulla di che: a detta dell’archeologa, si tratta di cocci usati per riempimento. Attendiamo risposte, ma nessun blocco del cantiere". Dopo i reperti ossei rinvenuti a febbraio, durante gli scavi per i lavori in piazza Garibaldi, la scorsa settimana, è stata portata alla luce una vecchia fornace con all’interno cocci di materiale vario. Quanto ritrovato è stato subito preso in consegna dall’archeologa presente sul posto e depositato al comando di polizia locale. I reperti saranno passati al vaglio della Soprintendenza, che dovrà esprimersi sulle origini e stabilire con esattezza di cosa si tratta. S.D.