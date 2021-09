Milano - Sabato 11 settembre alle ore 14:30 presso l'Auditorium G. Testori del Palazzo della Regione Lombardia, a 20 anni dall'attentato Regione Lombardia con il patrocinio della Camera di commercio americana in Italia presentano “Remember”, lettura teatrale interpretata da Massimiliano Finazzer Flory.

I testi originali sono stati presi dalla pubblicazione del giornalista americano Garrett M. Graff "The Only Plane in the Sky: An Oral History of 9/11".La lettura prenderà spunto dalle testimonianze dei sopravvissuti, dei soccorritori, dei parenti delle vittime, rielaborate come un viaggio attraverso sensazioni, emozioni e sofferenze di quell'evento drammatico. Simone Crolla, managing director, AmCham Italy, commenta: “Ringrazio Regione Lombardia per l'accoglienza e la grande sensibilità, e l'amico Massimiliano Finazzer Flory, pluripremiato artista da sempre vicino agli Stati Uniti, che ha voluto fortemente mettere a servizio di questo giorno della memoria la propria straordinaria arte, esperienza e sensibilità. E' nostro dovere non dimenticare le migliaia di vittime del vile attacco che 20 anni fa ha cambiato il corso della storia. La giornata sia dunque per tutti noi non solo un ricordo del terribile attentato, ma anche un momento di riflessione rispetto a come vogliamo che sia il mondo oggi e nel prossimo futuro, riflettendo sulle fragilità e debolezze che le nostre società hanno scoperto in questi ultimi 20 anni".

L'evento è aperto al pubblico nel rispetto delle normative anti-Covid e previa prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo comunicazione_ culture@regione.lombardia.it . L'accesso in sala è consentito dalle ore 13.30. Obbligo di green pass e mascherina chirurgica.