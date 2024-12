Religioni diverse, unite per la pace

Presepe in Municipio, tutte le religioni attorno alla natività. "Cessate subito il fuoco", l’appello di parroci e rappresentanti di cattolici, ortodossi, islamici, evangelici, ebraici davanti alla capanna. Da Pioltello, a Natale, arriva una lezione di convivenza e integrazione.

"Per noi la collaborazione fra culture diverse è la regola", dice la sindaca Ivonne Cosciotti e non potrebbe essere diversamente in una città di 36mila abitanti in cui uno su quattro è straniero. La cerimonia va al di là dei simboli: "Il rispetto reciproco ci impegna sempre", sottolinea la prima cittadina. L’immagine è potente: tutti insieme, tutti diversi a pregare per la pace, ciascuno secondo i propri riti e con le proprie convinzioni, "nel rispetto dell’altro".

Un percorso che ieri ha registrato un altro momento importante: "L’arrivo della Fiammella da Betlemme per mano degli scout, un altro segno che ci unisce in una visione comune per il bene di tutti". Una catena umana che mentre mostra le differenze, le cancella: appuntamento atteso e consolidato "senza confini".

Bar.Cal.