Regola i conti con il rivale in amore. Rissa e Daspo

Identificato il responsabile dell’aggressione avvenuta al centro sociale e terminata con lesioni al coordinatore del locale. È un trentanovenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per il quale il questore ha firmato un Daspo che gli impedirà di avvicinarsi per un anno al locale. I fatti risalgono al 30 giugno scorso, quando una pattuglia della Volante venne chiamata in causa per una lite tra alcuni avventori del locale. Il coordinatore aveva cercato di ristabilire la quiete e per tutta risposta era stato colpito con un bastone telescopico. Le indagini sono risalite ai due contendenti. Motivo del diverbio – finito a pugni, schiaffi e bastonate –, una questione di galateo: uno dei due avrebbe importunato la fidanzata dell’aggressore che poi ha cercato di “chiarire” la cosa.