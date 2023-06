Regione Lombardia, 6 milioni di euro per la Dote Scuola dei disabili

La Regione ha aperto il bando per la Dote scuola riservata al sostegno dei disabili. Lo stanziamento è di 6 milioni per le scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado. Soldi che andranno a parziale copertura dei costi del personale docente impegnato nell’attività didattica di sostegno agli alunni con disabilità. Il contributo è a fondo perduto può essere richiesto dalle scuole che, ovviamente, abbiano tra i propri frequentanti studenti con disabilità certificata. Il bando sarà aperto fino alle 12 del 27 luglio 2023. "Confermiamo la grande attenzione di Regione Lombardia verso il mondo della scuola – ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro. Simona Tironi –, in particolare per assicurare la libertà di scelta dell’istituto in cui si vuole studiare e, soprattutto, per garantire alle persone con disabilità di frequentare le lezioni e le attività scolastiche contando su tutto quello che serve". "Questo contributo regionale fa parte del più ampio pacchetto Dote Scuola – ha proseguito l’assessore – che include risorse per libri di testo, materiali necessari per la didattica e forme di premialità per gli studenti meritevoli". Il contributo potrà essere differenziato in base ad altri finanziamenti da parte dello Stato e indicativamente: fino a un massimo di euro 1.400 per ogni studente disabile che frequenta la primaria; fino a 3.000 euro ogni studente disabile che frequenta la secondaria di primo grado; fino a 3.000 per ogni studente disabile che frequenta la secondaria di secondo grado.

Giambattista Anastasio