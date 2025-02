Recruiting day . Offerte di lavoro in Sala Carlo Porta

Appuntamento con il lavoro a Vimodrone. Oggi, dalle 10 alle 12.30, c’è il recruiting day Alascom, realtà della robotica industriale e dell’automazione. L’evento, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con l’amministrazione comunale, si aprirà con la presentazione dell’organizzazione, dell’ambiente di lavoro e dei diversi profili ricercati, che saranno impiegati in ambiti come la robotica industriale, la consulenza tecnica informatica, la gestione di reti e sistemi e l’automazione. La società è alla costante ricerca di figure professionali, sia con esperienza, sia da formare. Durante l’incontro gli esperti Afolmet condurranno i colloqui di selezione, sia per le posizioni che servono all’azienda sia per le altre offerte di lavoro sul territorio. In Sala Carlo Porta – Spazio Hub (via Battisti 29, ex biblioteca).

Bar.Cal.