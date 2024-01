Recruiting Day, le iscrizioni. Occasione per trovare lavoro

Un’opportunità per chi vuole trovare un impiego o cambiare professione, esplorando nuove possibilità. Il Recruiting Day organizzato da Randstad, multinazionale olandese che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse umane, con il patrocinio del Comune di Corsico, offre l’occasione di ricevere consigli dagli esperti per perfezionare il curriculum, prepararsi per un colloquio e conoscere le offerte di lavoro sul territorio. Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’evento in calendario per venerdì 19 gennaio, dalle 9 alle 17.30 alla Sala La Pianta (via Leopardi, 7). Durante la giornata dedicata alla selezione del personale e alla formazione, per tenersi pronti a cogliere ogni opportunità, saranno messe a disposizione le competenze di esperti del mondo del lavoro e ci sarà la possibilità di cimentarsi in un colloquio conoscitivo con gli account manager di Randstad. Gli esperti presenteranno tutte le offerte in modo da valutare le proposte in base alle proprie inclinazioni. Per fissare un appuntamento, telefonare allo 02.89202689 oppure 02.56561304.