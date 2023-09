“Recruiting day“ del settore alimentare

Recruiting day, giovedì Informagiovani Pioltello seleziona addetti per il settore alimentare. L’appuntamento con i candidati alla selezione è per il 21 settembre dalle 10 alle 13 nella sede di via Stazione, a Seggiano. Si cercano operari per la produzione e il confezionamento, fra le richieste, la disponibilità al part-time. Per partecipare bisogna spedire il curriculum all’indirizzo [email protected], per info si può telefonare al 3666000838.