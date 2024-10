Il Centro di Arese cerca personale: in arrivo il primo recruting day. Come partecipare

Arese (Milano) – Volete lavorare all'interno de "Il Centro" di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia? È in arrivo il primo "recruting day" organizzato in collaborazione con Afol Metropolitana, l’Ente che si occupa di lavoro e formazione nel territorio milanese. L'appuntamento è giovedì 24 ottobre dalle 10 alle 14.30 al primo piano della galleria commerciale nell'Area Eventi. La giornata è dedicata alla ricerca di personale, commessi, addetti alla ristorazione e altre figure che lavoreranno nei negozi e nei locali che si trovano all'interno del centro commerciale che oggi conta 200 negozi, ristoranti, bar e fast food e occupa oltre 3.500 dipendenti (indotto escluso). Duplice l'obiettivo: da un lato sostenere le aziende presenti all'interno dello shopping mall nella ricerca di personale, offrendo un supporto concreto nella selezione; dall'altro, fornire ai candidati un’occasione sicura e competente per incontrare potenziali datori di lavoro. L'evento avrà una sezione dedicata alle presentazioni aziendali a platea e un’area appositamente predisposta per i colloqui. Ogni azienda partecipante avrà una propria postazione personalizzata e identificabile con logo dove rappresentanti del settore HR sono pronti ad accogliere i candidati per un colloquio. Attraverso la formula "speed meeting".

Come partecipare

L'evento, rivolto a chi cerca lavoro, è gratuito e richiede iscrizione anticipata tramite compilazione di un form nel quale devono essere indicati i dati anagrafici e per quali brand si vuole sostenere il colloquio, ristorazione, retail o altro. I candidati preselezionati dal servizio di ricerca del personale di Afol Metropolitana potranno incontrare le aziende, conoscere le posizioni aperte e partecipare ai colloqui negli orari indicati. Dalle 10 accoglienza e registrazione partecipanti, alle 10.30 la presentazione di Afol Metropolitana e delle aziende partecipanti e alle 11 inizieranno gli incontri tra aziende e candidati

Un progetto che mette al centro le persone e le imprese

Il Recruiting Day rappresenta un ulteriore passo verso l’impegno de Il Centro di Arese nel promuovere iniziative di valore che contribuiscano allo sviluppo del territorio, sostenendo tanto le imprese quanto i candidati, in un momento delicato come quello della ricerca di lavoro. Brand e aziende che parteciperanno al recruting day rappresentanto diverse merciologie, dall'abbigliamento ai libri, dalla ristorazione al settore florivivaista.