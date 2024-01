Record di lavori per rattoppare buche e strade

Quattro interventi al giorno per rattoppare le strade del territorio. È il report dell’attività della squadra operativa strade del Comune per quanto riguarda l’anno appena trascorso. Complessivamente il team ha effettuato 1.381 interventi durante il 2023, in aumento rispetto alle annualità precedenti: nel 2022 erano stati 1.309, nel 2021 si erano fermati a 1.258 e nel 2020 erano stati solo 1.068. Le operazioni effettuate da questa squadra speciale sono tra le più svariate: si va dalla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, soprattutto a causa delle buche, fino alla sistemazione della segnaletica stradale, passando per i ripristini post sinistri stradali e altri interventi minori. "Come ogni anno tiriamo le somme dell’attività della squadra operativa strade – commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Le segnalazioni sono pervenute dai cittadini che utilizzano l’app Municipium, dalla polizia locale, dagli uffici tecnici e dal servizio di vigilanza e ispezione, che quotidianamente viene svolto proprio dai dipendenti di questo gruppo". Si tratta di una media di quasi 4 interventi al giorno. "Non posso che ribadire la mia gratitudine e sottolineare la capacità di risposta alle segnalazioni che in questi anni abbiamo implementato". Aumentano i rattoppi e diminuiscono anche i contenziosi contro il municipio (e, quindi, le spese pubbliche per sostenere gli iter giudiziari e gli eventuali risarcimenti). "Grazie alla sistematica riparazione delle buche, le cause contro il Comune per danni da buche sono calate dell’80 per cento", ha sottolineato Lamiranda.

Laura Lana