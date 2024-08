Rave party abusivo a Cinisello con hashish e marijuana: 15 persone sgomberate dai carabinieri

Avevano organizzato un rave party abusivo in un capannone in via Pacinotti, a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Per questo un italiano di 25 anni, promotore dell’evento, è stato deferito dai carabinieri in stato di libertà per invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica. Anche altre 14 persone che partecipavano alla festa sono state sgomberate e deferite.

A intervenire sul posto sono stati i militari della compagnia di Sesto San Giovanni e della stazione di Cinisello Balsamo. In compagnia dell’organizzatore c’erano altri 4 soggetti, tutti italiani, tra cui un 19enne trovato in possesso di due dosi di hashish, a cui è stata ritirata la patente.

Tre delle 14 persone deferite, tra i 21 e i 23 anni, sono stati trovati in possesso di droghe e uno, di 22 anni, aveva anche attrezzatura idonea alla realizzazione di tatuaggi. Sono state rinvenute e sottoposte a sequestro diverse attrezzature per musica con relativo sistema luminoso e 2,5 grammi di marijuana trovati pavimento.