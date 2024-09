Bloccato un rave nella ex cartiera di Peschiera Borromeo: allontanati settanta giovani

Peschiera Borromeo (Milano) 29 settembre 2024 – La scorsa notte durante una delle operazioni smart della Polizia locale che vede impegnati diversi comandi, gli agenti della hanno notato diversi giovani dirigersi verso l'ex cartiera sulla Paullese.

Immediatamente un dispiegamento massiccio di uomini, tutti quelli in campo per il servizio Smart, sono intervenuti riuscendo ad impedire l'inizio del rave e allontanando i giovani, in tutto una sessantina, che stavano preparando la festa illegale.

Un intervento tempestivo che ha impedito l'arrivo di altri giovani. Nella stessa area anni fa durante un rave party perse la vita un 21enne che cadde da un lucernario.