Rapporto Istat 2022-2023: Aumenta la percezione di sicurezza tra gli italiani

Colombo Clerici*

Quanti italiani hanno paura di uscire soli la notte e chi sono? L’Istat risponde a queste e ad altre domande con il report “La percezione della sicurezza. 2022-2023” con dati rassicuranti, se paragonati a quelli del periodo 2015-2016. Il rapporto è l’elaborazione delle interviste a 29.317 persone di 14 anni e più, e ricostruisce il quadro della percezione della sicurezza degli intervistati nei propri ambienti di vita, principalmente in casa e per strada.

Rileva numerose informazioni riguardanti la paura della criminalità, la preoccupazione di subire reati, l’impatto di queste paure sulla vita di tutti giorni, i sistemi di difesa messi in atto per proteggersi e la soddisfazione per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine nel governare il territorio. Nel 2022-2023 aumenta la quota di cittadini molto o abbastanza sicuri quando escono a piedi nella propria zona ed è buio (dal 60,6% nel 2015-2016 arriva al 76% della popolazione).

I più insicuri sono donne, anziani e abitanti delle aree metropolitane. Il 19,8% delle persone, di sera, cerca di evitare luoghi che ritiene a rischio e il 12,6% preferisce non uscire per paura (rispettivamente 28% e 23% nel 2015-2016). In riferimento alla propria zona migliora la percezione del rischio di criminalità (20,3%) e diminuiscono le persone che vedono situazioni di degrado.

Resta stabile la preoccupazione di subire reati, tranne che per il furto in abitazione (in diminuzione di circa 16 punti). Gli abitanti del Sud e delle Isole sono meno preoccupati, mentre, tra le regioni, la percezione di insicurezza è più elevata in Campania, in Puglia e in Lombardia. Valle d‘Aosta, Molise, Basilicata e le province di Bolzano e Trento hanno i rating migliori.

In sintesi. Il quadro positivo che emerge dall’indagine è confermato dai comportamenti adottati per proteggersi, tutti in diminuzione di circa 10 punti. Da rilevare la percentuale di cittadini (76,8% a fronte del 53,6% del biennio 2015-2016) che considerano le forze dell’ordine molto o abbastanza efficienti nel controllo della criminalità.

*Presidente Assoedilizia