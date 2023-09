Milano, armato di forbici rapina due artigiani per rubare attrezzi da lavoro: arrestato

Milano – Due colpi in pieno centro e in mezzo alla giornata, proprio alla luce del sole. Due rapine ai danni di altrettanti furgoni per rubare attrezzi e materiale da lavoro. Tutto in appena un'ora. È accaduto ieri tra le 12 e le 13 circa in viale Beatrice d'Este, zona Porta Vigentina a Milano.

La prima vittima è un artigiano italiano di 20 anni. Accortosi che un uomo aveva aperto il suo furgone per rubargli materiale da lavoro, è sceso immediatamente. Il rapinatore lo ha minacciato con un paio di forbici, obbligandolo a desistere mentre il ladro saliva con la refurtiva a bordo di un'auto con una donna. Il 20enne ha subito dato l'allarme e fornito una descrizione del veicolo. Pattugliando la zona, la Polizia è stata attratta da un cittadino albanese di 30 anni che indicava un uomo in fuga.

A quanto appreso dagli agenti, lo stesso rapinatore aveva appena replicato il reato con le stesse modalità rubando anche in questo caso materiale da lavoro e minacciando l'artigiano con un paio di forbici. Una volta fermata l'auto dei sospetti, la Polizia ha trovato a bordo materiale probabilmente provento di altre rapine. Il rapinatore, un italiano di 39 anni con precedenti, è stato arrestato per rapina aggravata e indagato per ricettazione. La donna alla guida dell'auto, italiana di 49 anni, è stata indagata per rapina impropria in concorso e ricettazione.