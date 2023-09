Rapinatore pedinato a Milano dal farmacista detective: arresto della polizia

Ha pedinato il fuggitivo senza farsi notare, da consumato detective, dando poi alla polizia indicazioni decisive per arrestarlo. Il protagonista di questa storia è un farmacista di 35 anni, che l’altra sera ha aiutato gli agenti delle Volanti ad ammanettare un quarantenne italo-algerino che poco prima aveva cercato di svaligiare una farmacia di viale Famagosta. L’uomo è entrato nell’esercizio commerciale a pochi minuti dalla chiusura, si è messo in fila come un normale cliente e al momento di essere servito ha detto: "Questa è una rapina".

In cassa c’erano pochi spiccioli, così l’aggressore ha puntato un coltello al fianco di una dipendente e ha costretto quest’ultima e una collega a seguirlo nel retro per aprire la cassaforte. La titolare è però riuscita a dare l’allarme, mettendo in fuga l’algerino. Ed è in quel momento che è entrato in scena il farmacista eroe, che stava andando a prendere servizio per il turno notturno e che si è imbattuto nel fuggitivo: lo ha seguito con discrezione, svelando poi agli investigatori che si era infilato in un condominio di viale Famagosta. Gli agenti lo hanno trovato nascosto nelle cantine e lo hanno bloccato, non senza fatica.