Rapinato sul treno Lodi-Milano, gli hanno spruzzano lo spray urticante negli occhi

Un uomo di 38 anni è stato rapinato sul treno Lodi-Milano in prossimità della stazione di San Giuliano. Responsabili sarebbero due individui: si sono avvicinati all’improvviso e gli ha prima spruzzato dello spray al peperoncino negli occhi, poi gli hanno strappato lo smartphone dalle mani e sono scappato senza lasciare tracce.

La rapina è avvenuta intorno alle 23.30 e la vittima non ha fatto in tempo a scendere per inseguire i ladri. È sceso alla stazione di Melegnano, dove è stato soccorso da un’ambulanza che, a scopo precauzionale, lo ha portato in codice verde all’ospedale cittadino. Sulle tracce dei rapinatori ci sono gli agenti della polizia ferroviaria.