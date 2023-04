Rapinato e accoltellato nell’autosilo di via Pisani a Milano: sparisce l’orologio da 10mila euro

Milano, 14 aprile 2023 – Ha reagito alla rapina ed è stato accoltellato a un fianco, per fortuna in maniera non grave. Il raid violento è andato in scena qualche minuto prima di mezzogiorno di oggi in un autosilo di via Pisani angolo Zezon, a due passi dalla Stazione Centrale: il ferito è un trentenne di origine bielorussa, ricoverato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

L’aggressione

Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo ha posteggiato la sua auto al piano -2 del parcheggio: appena sceso dalla macchina, è stato aggredito da uno sconosciuto, che gli ha sfilato dal polso un cronografo Omega del valore di circa 10mila euro. Il derubato ha provato a riprendersi l'orologio, ma il rapinatore lo ha colpito con un'arma da taglio.

Il racconto

Prima di essere trasportato in ospedale, il bielorusso ha riferito quanto accaduto agli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, intervenuti in via Pisani per ricostruire l'episodio. L'aggressore è riuscito a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine ed è ora ricercato.

Il bilancio della Questura

Nell'ultimo anno la Polizia di Stato ha effettuato "4.600 arresti e 16.700 denunce a Milano e provincia. Dati in ulteriore, forte crescita rispetto allo scorso anno. Quasi 13 arresti al giorno farebbero pensare ad un'azione repressiva autenticamente efficace. Va però segnalato un alto tasso di recidiva, ovvero di persone arrestate più volte, spesso per la commissione dello stesso reato anche a distanza di pochi giorni". Lo ha detto il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, durante il suo discorso in occasione delle celebrazioni per il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.