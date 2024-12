Rapina un negozio e scappa con la cassa. Poi scopre che è vuota

Rapina negozio al centro commerciale e scappa con il bottino, ma la cassaforte è desolatamente vuota. Rapinatore solitario e sfortunato in azione, l’altro pomeriggio, in un negozio di abbigliamento del centro commerciale Tre Rose alla periferia di Trezzano Rosa. L’uomo ha fatto ingresso nel negozio, dove al momento e a quanto risulta si trovava la sola titolare, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio e brandendo quello che alla vittima è sembrato un cacciavite o un coltellino a serramanico. Tenendo la donna sotto minaccia dell’arma si è fatto consegnare il cassetto del registatore di cassa, è uscito dall’esercizio e si è dileguato. Per rendersi conto, poco dopo, che “in cassa“ non c’era ombra di contante. Nel corso della giornata, come è stato poi spiegato alle forze dell’ordine sul posto, le merci erano state pagate solo con carta. Subito dopo il colpo la vittima ha chiamato le forze dell’ordine. Le ricerche del malvivente si sono protratte per diverse ore, per ora senza esito. Indagano i carabinieri di Pioltello e di Vaprio d’Adda. M.A.