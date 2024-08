Da Milano a Forlì per rubare orologi con la tecnica dell’abbraccio, bottino da 30mila euro: arrestata

Milano, 23 agosto 2024 – Rapinatrice in trasferta da Forlì a Milano: intercettata e arrestata dopo alcuni colpi con la tecnica dell’abbraccio.

I carabinieri del comando di Forlì hanno arrestato, in collaborazione con i colleghi dell'Arma di San Giuliano Milanese ( Milano), una donna accusata di cinque furti consumati con l'ormai famosa tecnica dell'abbraccio, utilizzata soprattutto per rubare orologi particolarmente preziosi. In pratica le vittime, vengono avvicinate con richieste di aiuto, giungendo a contatto fisico con i ladri che li derubano dei loro orologi o monili preziosi.

Secondo i militari dell'Arma, la donna tra i mesi di maggio e giugno ha messo a segno ben cinque colpi nel comune di Forlì, il bottino s'aggirerebbe sui 30mila euro circa. È stata bloccata quando le indagini condotte dai militari della Sezione operativa della compagnia Carabinieri di Forlì, hanno portato alla sua individuazione.

I Carabinieri, dopo avere scoperto una serie di veicoli utilizzati dalla donna per i suoi spostamenti, sono arrivati a localizzare la sua abitazione in un comune dell'hinterland di Milano. La donna, arrestata in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, è stata portata nel carcere di Milano San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.