Rapine e spaccio, tre arresti della polizia nelle stazioni di Milano

Milano – Tre arresti in poche ore nelle stazioni di Milano. Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne egiziano per rapina, un 23enne di nazionalità marocchina per spaccio, e un cittadino etiope di 26 anni, in quanto destinatario di un ordine di espulsione.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio alla stazione Centrale di Milano, hanno identificato un uomo, 26enne di nazionalità etiope che, a seguito di controlli, è risultato essere destinatario di un ordine del Questore di lasciare il territorio U.E. L’uomo è stato dunque accompagnato dai poliziotti in Questura in attesa di rito direttissimo.

Nel pomeriggio di ieri, invece, alla stazione di Porta Garibaldi, a seguito di una segnalazione di una rapina, i poliziotti hanno arrestato un 18enne egiziano che aveva strappato una collana dal collo di una donna, cittadina cinese di 50 anni, provocandole anche delle escoriazioni. Sempre nel pomeriggio, gli agenti della Polfer, in servizio in abiti civili presso la stazione di Milano Certosa, hanno notato un uomo, 23enne marocchino, che, dopo essersi avvicinato ad alcuni ragazzi, ha effettuato una cessione di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno bloccato e arrestato il giovane che, a seguito di controllo, è stato trovato in possesso di 9 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.