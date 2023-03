Ragazzino rapinato in piazzale Lavater, arrestato 16enne. Caccia al complice

Polizia (foto di repertorio)

Milano, 23 marzo 2023 – Arrestato per rapina a 16 anni. Sono quasi le 23 di ieri quando il giovanissimo bandito, che ha già un curriculum con precedenti di polizia, insieme a un complice prende di mira un quindicenne in piazzale Lavater in zona porta Venezia puntando alla sua catenina preziosa dal valore stimato di 700euro.

Minacciato con bottiglia e rapinato della collanina

La vittima viene avvicinata e subito bloccata dai due, trattenuta per il collo e minacciata con una bottiglia di vetro. Infine derubata della collanina che gli viene strappata dal collo. Una Volante della polizia che sta perlustrando la zona sente le urla della vittima e riesce a bloccare uno dei due rapinatori in fuga: il sedicenne, che nel frattempo ha raggiunto via Baldissera mentre il complice riesce a fuggire con in tasca il bottino. Il baby rapinatore viene arrestato per rapina aggravata in concorso dai poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale supportati dai colleghi di Città Studi e sarà trasferito in un Istituto di prima accoglienza.

Altra rapina in zona Città Studi

Un paio di ore prima, alle 21, in via Diacono, zona Città Studi, era stato rapinato un ventitreenne. Il ragazzo è stato seguito da due persone dall'uscita del supermercato di via Spinoza fino al portone di casa, dove è stato aggredito alle spalle e minacciato con un coltello. I due rapinatori hanno arraffato i 10 euro che aveva in tasca e sono scappati.