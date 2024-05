Milano, rapinato dell’orologio da 20mila euro mentre è in auto

Milano – Ennesima rapina di un orologio di lusso ieri sabato 11 maggio a Milano in zona Washington. Un uomo di 59 anni è stato rapinato mentre era a bordo della sua auto del prezioso cronografo che aveva al polso del valore di circa 20mila euro.

È accaduto in via Cimarosa. Secondo la prima ricostruzione effettuata della polizia, che sta indagando sul caso, un uomo, presumibilmente italiano, coperto dal casco si è introdotto nell'auto del 59enne e lo ha rapinato dell’orologio per poi allontanarsi. Indagini sono in corso anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.