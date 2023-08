Milano, cinese rapinato di un Rolex in piazza XXV aprile: due giorni fa una rapina identica nello stesso punto

Un ragazzo cinese di 22 anni è stato rapinato da due uomini in piazza XXV aprile a Milano. Il giovane stava camminando intorno alle 6 di mattina quando è stato avvicinato alle spalle: i rapinatori gli hanno bloccato il polso e strappato l’orologio, un Rolex Sea-Dweller dal valore di circa 15 mila euro.

Dopo la rapina il ventiduenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli in codice verde, poi ha sporto denuncia. Nello stesso luogo, due giorni prima, un tedesco di 22 anni era stato avvicinato da quattro uomini e rapinato del suo Rolex nello stesso luogo, in piazza XXV aprile a Milano, allo sbocco di corso Como.

Quella zona è una delle più frequentate dalla movida e le rapine di orologi sono molto frequenti. Milano è città italiana dove avvengono più reati. Il capoluogo lombardo registra 5.985 reati all’anno ogni 100.000 abitanti. E malgrado complessivamente i delitti diminuiscano negli anni – l’Italia, in generale, è sempre più sicura – questo non vale per reati comuni come scippi e rapine, che nel 2022 sono aumentati rispettivamente del 18 e 24 per cento.