Milano, rapina farmacia e scappa lungo i binari della metropolitana: arrestato

Milano – Prima ha rapinato una farmacia. Poi è scappato nella galleria del metrò, cercando di sfuggire ai poliziotti che lo stavano inseguendo. Alla fine, il quarantaquattrenne italiano, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, è stato arrestato per rapina aggravata.

L'irruzione

Attorno alle 21 di ieri, l'uomo è entrato in una farmacia di viale Zara e si è avvicinato al bancone: con una mano in tasca, facendo intendere di essere armato, ha minacciato una dipendente quarantenne dell'esercizio commerciale e le ha intimato di consegnare l'incasso. Appena uscito, la donna ha allertato il 112 per dare l'allarme. Gli agenti delle Volanti sono arrivati dopo pochi minuti e hanno sentito la farmacista per avere una descrizione del fuggitivo. A quel punto, sono scesi nella vicina fermata Zara della linea gialla della metropolitana, i cui ingressi si trovano proprio di fronte alla farmacia, e hanno notato l'uomo lungo la banchina.

In galleria

Appena si è accorto della presenza dei poliziotti, il quarantaquattrenne si è infilato nella galleria del metrò per scappare; i tecnici di Atm hanno subito bloccato l'alimentazione della linea, fermando i treni in circolazione per alcuni minuti. Dopo un brevissimo inseguimento, il rapinatore è stato bloccato e ammanettato; nelle tasche aveva i 455 euro portati via dalla farmacia.

L'altro episodio

Poco più di tre ore prima, alle 17.30, un'altra rapina in farmacia è andata in scena in viale Ungheria: un uomo ha minacciato una dipendente di 44 anni e si è fatto consegnare 500 euro, per poi scappare a piedi. I poliziotti hanno verbalizzato la testimonianza della vittima, che non ha riportato conseguenze, e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per dare un volto all'aggressore in fuga.