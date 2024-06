Rapinato della collanina d’oro all’uscita della stazione Romolo della metropolitana

Milano, 26 giugno 2024 – Rapinato della collanina d'oro all'uscita della stazione Romolo del metrò.

E' successo poco dopo la mezzanotte di lunedì a un 21enne italiano.

Stando a quanto emerso, il giovane ha percorso pochi metri a piedi quando, all'altezza di via Rimini, è stato avvicinato da due uomini che ha descritto come nordafricani, i quali lo hanno spintonato per strappargli il gioiello dal collo, evidentemente "puntato" a distanza. Il ragazzo non ha opposto resistenza.

Una volta presa la collanina, i due sono scappati lasciandolo a terra dolorante.

Alla vittima non è rimasto altro da fare che chiamare il 112: sul posto è arrivata una Volante del commissariato di Porta Ticinese ma dei due rapinatori non c'era più traccia.

Il 21enne è stato soccorso dagli agenti, che hanno raccolto la sua testimonianza, e non ha avuto bisogno dell'intervento di sanitari.