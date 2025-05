Non aveva documenti e la macchina era rubata. Denunciato maghrebino

Un marocchino di 29 anni, con precedenti penali, è stato denunciato dalla Polizia locale dopo essere stato identificato alla guida di un’auto rubata. La pattuglia l’ha fermato nel corso di un’ordinario controllo stradale. Gli agenti si sono insospettiti perché il giovane non aveva documenti. Quindi hanno controllato il veicolo, risultato rubato. Il conducente è stato poi portato in ufficio per il fotosegnalamento. Al termine degli accertamenti, il ventinovenne maghrebino è stato denunciato a piede libero. Il veicolo sequestrato sarà restituito al proprietario.

G.Ch.