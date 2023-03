Milano, rapinano coetanei di borsello e catenina: arrestati tre minorenni

Polizia

Milano – Tre minorenni sono stati arrestati ieri pomeriggio a Milano per rapina pluriaggravata in concorso ai danni di altri due ragazzini, cui hanno sottratto borsello e catenina.

È successo intorno alle 16.30 in piazza Giovine Italia, in centro. I tre arrestati dalla Polizia, tutti italiani, sono due quindicenni e un diciassettenne, mentre i due rapinati hanno entrambi quindici anni.

La zona della rapina è centralissima, non molto distante da Parco Sempione. Benché a Milano vi siano quartieri più a rischio criminalità – come Quarto Oggiaro, Lorenteggio, Stazione Centrale e Via Padova – i reati sono registrati quasi i egual misura in centro e nelle periferie.

Nell’ultimo anno, il numero di denunce in città è diminuito – l’Italia, in generale, è sempre più sicura – tuttavia reati comuni come scippi e rapine sono aumentati, rispettivamente del 18 e 24 per cento. Nel 2021 sono stati denunciati circa 95.300 furti, 3.350 rapine e 1.800 lesioni dolose.

È cresciuta, in particolare, la preoccupazione legata alle baby gang. Il rischio è sentito anche e soprattutto dai più giovani. Questi gruppi di adolescenti, talvolta poco più che bambini, riproducono dinamiche tipiche della microcriminalità organizzata e commettono scippi, furti e rapine. Il fenomeno è aumentato e alcune bande, dalla MS-13 alla Z4, sono radicate in alcune periferie.