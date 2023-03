Milano, rapina violenta alla sala slot: accoltellata la titolare, bottino di mille euro

Una volante della polizia

Milano – Rapina violenta stamattina in una sala slot di via Monte Generoso, in zona Monte Ceneri a Milano.

Qualche minuto dopo le 10, un uomo con il volto parzialmente coperto è entrato nell'esercizio commerciale e ha finto di essere interessato a giocare alle macchinette. Poi all'improvviso si è diretto verso la cassa, ha tirato fuori un coltello da cucina e ha colpito la dipendente, una sessantenne cinese, alla schiena con due fendenti; quindi ha preso l'incasso, circa mille euro, e si è allontanato. La donna è stata soccorsa dai sanitari di Areu e trasportata in codice giallo al Niguarda: per fortuna non ha riportato ferite particolarmente gravi e le sue condizioni non destano preoccupazione.

In via Monte Generoso sono arrivati anche gli agenti delle Volanti, che hanno raccolto la testimonianza della sessantenne e avviato le indagini per risalire all'aggressore; al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Solo una ventina di giorni fa, gli investigatori della Squadra mobile hanno fermato un ventiseienne egiziano, accusato di aver partecipato con due complici ancora ricercati a tre colpi simili il 30 dicembre 2022 in viale Abruzzi, il 4 gennaio in via Carabelli e l'8 gennaio in viale Monza.