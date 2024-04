Rapina al mercato: arrestato dai ghisa

Lo strappo del cellulare a un turista polacco in giro tra le bancarelle del mercato di via Benedetto Marcello. L’inseguimento e l’arresto da parte dei ghisa. E la scoperta che in precedenza il ladro aveva rubato un portafogli a un altro uomo, senza che quest’ultimo se ne accorgesse. Così ieri mattina due agenti del Comando decentrato 3 della polizia locale hanno bloccato un sudanese con l’accusa di rapina impropria; sia lo smartphone che il portafogli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. "Ancora una volta, i ghisa hanno dato prova della loro professionalità e della vicinanza ai cittadini milanesi – commenta il segretario provinciale del Csa Orfeo Mastantuono –. Vorremmo essere considerati tali anche dalla parte politica, che spesso non si dimostra riconoscente nei confronti del nostro Corpo".