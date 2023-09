Rapina a Milano: Sei contro uno per un ciondolo, due in manette

In sei contro uno per strappargli la collanina. Il raid è avvenuto la notte scorsa a due passi dalla Darsena: nel mirino un ventitreenne italiano, che per fortuna non ha riportato conseguenze fisiche nell’assalto. Gli agenti del commissariato Ticinese e dell’Upg sono riusciti a bloccare e arrestare due dei presunti autori, entrambi diciassettenni, rispettivamente di origini tunisina e libica: i minori non accompagnati, con precedenti, si trovano ora al minorile Beccaria. Stando a quanto riferito dalla vittima, la baby gang è entrata in azione in piazza XXIV Maggio: lì il ragazzo è stato accerchiato dal gruppo; uno gli ha strappato la collanina, ma lui è riuscito a riprenderla.

Nelle mani degli aggressori è rimasto il ciondolo d’oro che era appeso alla catenina. Il ventitrenne è riuscito a dare subito l’allarme al 112, indicando ai poliziotti la strada imboccata dai fuggitivi. Poche centinaia di metri più avanti, gli agenti ne hanno fermati due, riconosciuti dalla vittima della rapina. Gli altri quattro sono riusciti a sparire col ciondolo: sono tuttora ricercati dalle forze dell’ordine.