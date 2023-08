Rapina a Milano: imprenditore libico rapinato del suo Richard Mille da mezzo milione

Un orologio “Richard Mille“ dal valore dichiarato di mezzo milione di euro è stato rapinato a un imprenditore libico a Milano. Secondo la denuncia fatta dal facoltoso uomo di affari, la rapina è avvenuta martedì sera in via Gerolamo Marone, in pieno centro, tre minuti a piedi dalla Scala. Ad aggredire l’imprenditore sarebbe stato un uomo che, nel prendergli il prezioso orologio, lo ha spintonato a terra causandogli lesioni alla mano e alle ginocchia. Il libico, che verso le 21.30 stava tornando in hotel con familiari tra cui un figlio di 7 anni, ha cercato invano di inseguire il rapinatore, però troppo veloce nella fuga in direzione Duomo.

Tre giorni prima, intorno alle 22 di sabato 29 luglio, un altro colpo ai danni di un 53enne austriaco che stava camminando in via Sant’Andrea, nel quadrilatero della moda, quando tre uomini descritti dalla vittima come nordafricani lo hanno avvicinato facendogli sparire il suo Patek Philippe del valore di 130mila euro per poi fuggire. L’uomo ha poi sporto denuncia in Questura.