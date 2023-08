Rapina a Bellinzago Lombardo: fermato 35enne pregiudicato

Prende per il collo un ragazzo e cerca di rapinarlo al centro commerciale, ma viene trattenuto da alcuni avventori e infine arrestato dai carabinieri. L’uomo, un cittadino di origine marocchina 35enne, pregiudicato per piccoli reati, è in carcere e dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina. La sequenza ha avuto luogo l’altro pomeriggio al terzo piano del centro commerciale di Bellinzago Lombardo, vicino alla sala giochi. Sul posto si erano già diretti i carabinieri di Cassina de’ Pecchi e Cassano d’Adda: dall’iper era infatti pervenuta alla centrale delle forze dell’ordine la segnalazione della presenza di un soggetto straniero sospetto e molesto, che stava infastidendo i clienti. Una volta giunti sul posto i militari hanno trovato l’uomo e accertato, sentendo la vittima e alcuni testimoni, che, poco prima, lo sconosciuto aveva avvicinato, agganciato al collo e minacciato un ragazzo di 21 anni, tentando di rapinarlo del cellulare ed effetti personali. Il tentativo di rapina, tuttavia, non era andato a segno. Ai polsi del 35enne, trovato ancora sul posto e che ha alcuni piccoli precedenti, sono scattate le manette. Condotto in caserma per l’identificazione e le procedure di rito è stato trasferito a Milano, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

M.A.