Sergio Ramelli, la commemorazione dell’estrema destra: un migliaio in corteo / VIDEO

Milano – Un migliaio di militanti di estrema destra si sono ritrovati poco dopo le 20 in piazzale Gorini angolo via Strambio per partecipare al corteo per Carlo Borsani, Enrico Pedenovi e Sergio Ramelli.

Lo striscione

In strada, dietro allo striscione "Onore ai camerati caduti", esponenti di CasaPound, Lealtà-Azione ed ex Forza Nuova, che si sono incamminati lungo via Aselli per poi svoltare a destra in via Amadeo in direzione via Paladini.

Saluti romani

Lì, nel punto in cui Ramelli fu aggredito a colpi di chiave inglese la sera del 13 marzo 1975 da un commando di Avanguardia operaia, i manifestanti, con fiaccole e tricolore, si sono fermati per prendere parte al rito del presente: per tre volte, è stato pronunciato il nome del diciottenne del Fronte della Gioventù morto il 29 aprile di 48 anni fa; per tre volte, i partecipanti hanno risposto "presente", facendo il saluto romano.

Il no a Stefano Fiore

In piazza, tra gli altri, il leader di Lealtà e Azione Stefano Del Miglio, l'editore Francesco Polacchi e i neofascisti di Dora in trasferta da Varese. Assente invece lo storico leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, che era atteso alla vigilia: pare che agli organizzatori del corteo milanese non sia piaciuto un video postato nei giorni scorsi; di conseguenza, sarebbe arrivato il "no" alla sua presenza all'iniziativa di piazzale Gorini.