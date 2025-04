Raid vandalico a Locate. Devastata la colonia felina

Raid vandalico al laghetto della Decima: devastata la colonia felina. Spariti i gatti, distrutti gli arredi, crescono i timori per la sicurezza delle volontarie. A denunciare l’accaduto sono le volontarie che, durante il consueto giro per la cura e l’alimentazione dei gatti, si sono trovate di fronte a un vero e proprio scenario di abbandono e distruzione. "La zona dedicata ai felini - spiega Giordano Ambrosetti Capogruppo Gruppo Consiliare Più Locate - chiaramente segnalata da cartelli che delimitano lo spazio destinato al nutrimento e al riparo degli animali - risulta gravemente danneggiata. Le volontarie riferiscono che nessuno dei circa dieci gatti abitualmente presenti è stato rintracciato, nonostante diversi tentativi di richiamo anche con dispositivi acustici". A peggiorare la situazione, arredi esterni come panche e mobili sono stati divelti e gettati nel laghetto, mentre nei pressi è stato trovato un grande accumulo di rifiuti, probabilmente lasciati durante le festività recenti. Destano particolare preoccupazione le condizioni di una struttura chiusa, situata all’interno dell’area, che mostra segni di possibile occupazione abusiva. "Questo rappresenta un rischio concreto per la sicurezza delle volontarie - aggiunge Ambrosetti - che non sanno chi possano incontrare durante le loro attività di assistenza alla colonia".

"Desidero innanzitutto esprimere la più ferma condanna per i gravi atti vandalici avvenuti presso l’area del laghetto La Decima - dice il sindaco Davide Serranò -. Si tratta di un episodio che colpisce soprattutto per la mancanza di rispetto verso il bene comune verso le persone che se ne prendono cura, e verso gli animali che lì vivono. È doveroso però chiarire alcuni aspetti, affinché il quadro della situazione sia comprensibile a tutti. L’area del Laghetto La Decima è a tutt’oggi una proprietà privata. Da tempo il Comune è impegnato in un percorso complesso per acquisirla al patrimonio pubblico: solo con il pieno titolo di proprietà potremo finalmente attivare un bando per l’affidamento dell’area. L’area è inoltre isolata e poco sorvegliabile. Appena ricevuta la segnalazione, la nostra polizia locale è intervenuta per constatare i danni e avviare verifiche tramite le telecamere presenti lungo le vie di accesso".