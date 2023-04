Raid punitivo all’Ortomercato: quattro feriti

Alba movimentata martedì dell’Ortomercato. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia, attorno alle 6 un ventottenne egiziano, poi arrestato per lesioni personali e danneggiamento, si è recato in uno dei punti vendita all’ingrosso dei Mercati generali di via Lombroso e ha iniziato a caricare il carrello con la frutta contenuta nelle cassette della ditta. Alcuni dipendenti, suoi connazionali, se ne sono accorti del furto in corso, e ne è nata una prima discussione, anche perché non era la prima volta che l’uomo cercava di appropriarsi dei prodotti ortofrutticoli senza pagare: il ventottenne si è allontanato, promettendo che sarebbe tornato poco dopo per vendicarsi.

E così ha fatto: si è presentato con una decina di persone e con loro ha aggredito i quattro dipendenti, di età compresa tra 25 e 28 anni, utilizzando anche pezzi di legno come armi. L’intervento degli addetti alla vigilanza interna ha messo fine al raid, prima dell’arrivo degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura: il ventottenne che ha dato il via al blitz è stato arrestato, mentre gli altri sono riusciti ad allontanarsi. I quattro aggrediti sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e dimessi con prognosi che vanno da un minimo di tre a un massimo di dieci giorni. Ora è caccia agli altri componenti del gruppo in fuga.