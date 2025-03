Raid anti ghisa, quattro in manette

Un ristorante e due autonegozi sotto sequestro. Quattro persone arrestate. Diciotto automobilisti multati per violazioni al Codice della strada. E due denunciati per guida in stato di ebbrezza. è il bilancio dei controlli degli agenti della polizia locale, che la notte scorsa si sono concentrati sui quartieri Corvetto e San Siro. Nella prima zona, i ghisa guidati dal comandante Gianluca Mirabelli sono stati aggrediti mentre stavano facendo accertamenti sul titolare di un furgone che vende street food: all’improvviso, l’uomo, un cinquantunenne peruviano, avrebbe aizzato contro i vigili una dipendente connazionale di un anno più giovane e due clienti, un quarantaseienne ecuadoriano e un quarantanovenne peruviano. I quattro sono finiti in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, visto che uno degli agenti ha riportato contusioni giudicate guaribili in cinque giorni. In piazza Selinunte, invece, è stato chiuso il locale Abu Tarek per mancato rispetto dell’ordinanza di sospensione per motivi igienico-sanitari emessa dai tecnici dell’Ats.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, i ghisa hanno ritirato tre patenti e comminato verbali per guida senza cintura (7), guida senza casco (1) e guida di un veicolo non revisionato (4).

N.P.