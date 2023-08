Raid al Bingo MILANO e bottigliate al vigilante: tre arresti

Il blitz improvviso nella sala giochi. Poi l’aggressione a un addetto alla sicurezza. Il raid è andato in scena martedì sera al Bingo di viale Jenner e si è concluso con l’arresto di tre dei quattro protagonisti, tutti di origine peruviana; il vigilante contuso è stato trasportato in ospedale per ferite alle braccia. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, i sudamericani, tutti visibilmente ubriachi, sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale attorno alle 23 e hanno iniziato a infastidire i clienti. A quel punto, sono intervenuti gli uomini della security, che non senza fatica sono riusciti ad accompagnare fuori i quattro uomini molesti.

Finita? No, perché questi ultimi hanno raccolto da un cestino alcune bottiglie di vetro e le hanno scagliate contro gli addetti alla sicurezza, colpendo un trentaseienne originario del Gambia. Nel frattempo, era già scattata la chiamata al 112: la centrale operativa di via Moscova ha immediatamente inviato in viale Jenner alcune pattuglie del pronto intervento. I quattro aggressori sono scappati, ma i militari ne hanno fermati tre: in manette un ventiquattrenne, un ventottenne e un trentottenne, accusati del reato di lesioni aggravate. Per fortuna, il trentaseienne accompagnato al Fatebenefratelli non ha riportato gravi conseguenze.