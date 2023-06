Omicidio di Giulia Tramontano. La sindaca Magda Beretta: ragazze, la violenza non è mai amore

Senago, 4 giugno 2023 – "Quello che è accaduto a Giulia non è umano ma vorrei lanciare un messaggio di speranza in questa tragedia, vorrei che le donne capissero che la violenza non è mai amore, forse Giulia non ha avuto il tempo di poterla capire, poverina, ma altre invece devono farlo. Se c’è violenza non c’è amore e vorrei ricordare che le istituzioni sono presenti per aiutarle". Frastornata come sindaca di Senago e come donna, Magda Beretta, all’indomani dell’omicidio di Giulia Tramontano lancia un messaggio a tutte le donne. E fa sapere, "valuteremo nei prossimi giorni se costituirci parte civile", nel procedimento contro Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne reo confesso per l’omicidio della giovane che viveva a Senago dal 2020. Dopo due giorni di lutto cittadino, la sindaca conferma che anche in concomitanza con il giorno dei funerali, che saranno celebrati a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, nel paese dove vive la famiglia Tramontano, sarà lutto cittadino e verranno organizzate altre iniziative, molto probabilmente una fiaccolata.

"Quasi certamente andrò anche io al funerale - ha spiegato - e ne approfitterò anche per portare alla famiglia tutti i messaggi e le lettere che in molti stanno lasciando, non solo cittadini di Senago, sul luogo dove è stato ritrovato il corpo". In tutte le messe che saranno celebrate oggi nelle due parrocchie di Senago, nella preghiera dei fedeli ci sarà un pensiero dedicato a Giulia. "Ne ho parlato con il parroco don Sergio Grimoldi - ha spiegato Beretta .- Sarà un momento di ricordo sia nella parrocchia di Santa Maria Nascente, che in quella della frazione Castelletto". Intanto la sindaca è in contatto con i genitori, la sorella Chiara e il fratello Mario. "Siamo a disposizione per ogni loro esigenza, persone con una forza d’animo, la mamma di Giulia è stata straordinaria". Infine dopo aver annullato le celebrazioni in occasione della Festa della Repubblica, il Comune ha deciso di annullare anche quelle in programma ieri e oggi.