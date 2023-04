Ragazza morta per un tiramisù non vegano: accertamenti sul lotto dei dolci

La Procura di Milano ha effettuato un’analisi tecnica e chimica sul tiramisù che ha ucciso Anna Bellisario, la ragazza di 20 anni morta per shock anafilattico il 5 febbraio scorso dopo dieci giorni di coma. La giovane, che si trovava cena insieme al fidanzato in un fast food di Milano, era fortemente allergica ai latticini e aveva consumato il dolce – brandizzata Mascherpa – poiché era etichettato come vegano (quindi senza latte). Così non era.

Gli inquirenti, oltre al dolce di quella sera, hanno analizzato anche un altro tiramisù dello stesso lotto e prodotto dalla stessa azienda, ma non vegano. L’obiettivo è verificare se possa esserci stata una contaminazione nell'alimento in fase di produzione o un errore nell'etichettatura, ossia un dolce non vegano venduto con etichetta da vegano.

L’accertamento è stato compito alla presenza dei consulenti degli indagati, oltre che degli esperti nominati dai pubblici ministeri. Gli esiti di questi esami saranno depositati nelle prossime settimane, così come quelli delle analisi allergologiche e autoptiche già effettuate a partire da un paio di mesi fa.

Proprio per effettuare tutti gli accertamenti e a garanzia, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pubblico ministero Luca Gaglio hanno dovuto anche allungare l'elenco degli indagati rispetto ai quattro già iscritti a registro, ovvero il titolare, un responsabile e due dipendenti della Glg, l'azienda produttrice del “Tiramisun” con marchio Mascherpa. I reati contestati vanno dall'omicidio colposo alla morte come conseguenza di altro reato, dalla frode nell'esercizio del commercio alla vendita di sostanze alimentari non genuine.