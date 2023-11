Ragazza di 21 anni ai domiciliari per rapina

Un pattugliamento straordinario, per il controllo del territorio, è stato predisposto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e ha visto i carabinieri controllare complessivamente 81 persone, di cui 58 stranieri e 23 veicoli. Nel corso del servizio è stata arrestata una ventunenne italiana, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona: i militari hanno eseguito un’ordinanza per la detenzione domiciliare per rapina. Sono state inoltre denunciate in stato di libertà 4 persone per la violazione degli obblighi che riguardano il soggiorno sul territorio nazionale e una per guida sotto l’influenza di alcol. Infine, i carabinieri hanno notificato due daspo urbani ed elevato quattro contravvenzioni al codice della strada per guida senza patente e guida in stato di ebrezza. La.La.