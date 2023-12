Raffiche di vento, crolla un albero. Danneggiati un edificio e otto auto

L’albero si è spezzato di netto alla base, venendo giù all’improvviso sotto lo sguardo incredulo e spaventato di alcuni passanti. Il grosso tronco e i rami non hanno retto alle fortissime raffiche di vento che hanno spazzato per ore tutta la città: si sono abbattuti sulle auto posteggiate tra marciapiedi e spartitraffico centrale, danneggiandone otto, e hanno colpito pure la facciata di un edificio. Paura ieri pomeriggio in via California, in zona Solari.

L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 17.30 di ieri: la centrale di Areu ha inviato in via precauzionale un’ambulanza, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Immediato pure l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici della Protezione civile per coordinare le operazioni di rimozione del grosso albero con un’autogru (concluse dopo circa tre ore), mentre agli agenti della polizia locale è toccato il compito di governare i prevedibili effetti della strada bloccata sulla circolazione nel quartiere. Anche i responsabili di Atm sono stati costretti a deviare i percorsi delle linee di autobus 50 e 68.

Non è stato l’unico intervento di giornata dei vigili del fuoco, sollecitati sin dalle prime ore della mattina da diverse segnalazioni al centralino del Comando provinciale di via Messina: in particolare, le telefonate dei cittadini hanno riguardato lo spostamento o la caduta di cartelli stradali, recinzioni di cantieri e ponteggi edili. I pompieri sono intervenuti anche sul tetto del Maxal Store di via Medeghino, in zona Stadera, per rimuovere i pezzi di lamiera che si sono staccati dalla copertura prima che volassero sull’asfalto e per escludere che ci fossero danni strutturali in grado di pregiudicare l’agibilità dell’edificio. Anche in questo caso, non si sono registrati feriti.

