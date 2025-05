Raffica di furti negli appartamenti a Opera

Allarme furti negli appartamenti a Opera. Martedì sera due sudamericani sono stati ripresi mentre tentavano di introdursi in una palazzina utilizzando la cosiddetta "tecnica dell’elastico". Le immagini dei due individui in azione sono state pubblicate sui social e il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Intanto, sui social cresce la polemica sulla questione sicurezza. "Sono stati ripresi due individui maschi con accento sudamericano aggirarsi nei pressi di largo Rovedine – si legge in un messaggio d’allerta diventato virale –. Uno di loro è stato visto perlustrando le abitazioni, mentre l’altro faceva “da palo“: era rasato e indossava occhiali da sole. Sono entrati grazie a un elastico verde posizionato sul cancello principale".

La “tecnica dell’elastico“ è tra le più utilizzate dai ladri: consiste nel bloccare cancelli, portoni d’ingresso o porte degli appartamenti per evitare che si chiudano, facilitando così l’accesso al momento opportuno. Negli ultimi giorni a Opera sono state segnalate diverse presenze sospette, e in alcuni casi si sono verificati veri e propri furti.

I malintenzionati colpiscono anche nelle aree di rifornimento carburante, approfittando della distrazione degli automobilisti per aprire le portiere delle auto e rubare oggetti lasciati incustoditi.

È accaduto anche al centro commerciale Opera Centro, dove si trova un distributore di carburanti.

Episodi simili sono stati registrati a Pieve Emanuele, alle spalle del supermercato Tigros, e al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano. In quest’ultimo caso, addirittura, il gestore dell’area carburanti ha affisso dei cartelli a tutte le colonnine di rifornimento per avvisare gli utenti: "Attenzione durante il rifornimento, chiudete le auto e non lasciatele incustodite". Perché i ladri possono sempre essere in agguato.

