Raccolti 65 chili di cibo per animali da destinare ai canili in Ucraina

Non finisce l’ondata di altruismo e solidarietà nei confronti dell’Ucraina. Due nuove spedizioni sono partite nel Nord Milano. A Sesto, dopo una raccolta di cibo per animali durata giorni, il carico è stato consegnato all’associazione Lega Antivivisezione Milano: 65 chilogrammi di mangiare in scatola per cani, che saranno destinati ai canili ucraini che si trovano nelle zone del conflitto. "Siamo felicissimi che la cittadinanza abbia aderito con entusiasmo a questa iniziativa: siamo vicini ai nostri amici a quattro zampe, in qualunque parte del mondo", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano, che aveva aderito alla campagna della Lav. A Cinisello l’associazione Amici di Denise - nata per ricordare Denise Quattrocchi, giovane cinisellese scomparsa nel 2011 all’età di 21 anni per un tumore - ha riempito un furgoncino con beni di vario genere, che sono stati donati per la popolazione che vive nelle zone di guerra. Oltre ai materiali di prima necessità, la onlus porterà anche un generatore di energia elettrica. "Come abbiamo promesso andremo a consegnare il generatore, ma oltre a questo porteremo con noi giochi per i bimbi, tantissimo cibo, cibo per animali, scarpe, vestiti e medicinali di primo soccorso. Tutto questo è stato possibile grazie al gran cuore di tantissimi cittadini, partendo dai nostri soci, i sostenitori, le imprese amiche". A gennaio si era svolta la prima missione ufficiale dell’associazione in Ucraina e in questi mesi sono state organizzate diverse iniziative, come anche un torneo benefico.

La.La.