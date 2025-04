Raccolta rifiuti più smart, inaugurati ieri i primi distributori di sacchi per la differenziata. Il taglio del nastro a cura del sindaco Lorenzo Fucci e del presidente di Cem Alberto Fulgione è stato seguito da un momento di illustrazione e istruzioni per l’utilizzo. Il dispenser eroga sacco giallo e rosso, tutti semitrasparenti e tracciabili attraverso un codice abbinato alla singola utenza. L’uso è riservato alle utenze domestiche, per eventuali forniture indispensabile recarsi in Comune.

M.A.