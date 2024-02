Raccolta rifiuti chiusura parziale

Chiusura parziale del Centro raccolta rifiuti di via IV novembre, fina a data da destinarsi. A causa di alcuni lavori di manutenzione, non è possibile portare carta e cartone, sfalci e potature, vetro in discarica. L’accesso rimane aperto per i rifiuti ingombranti, legno, metalli e rifiuti ferrosi, rifiuti di apparecchiature elettriche, oli vegetali e minerali, pile, neon, vernici, medicinali, toner. Restano disponibili gratuitamente il servizio di ritiro di sfalci e potature e degli ingombranti a domicilio, contattando il numero verde di Amsa.