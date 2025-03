Raccolta firme e fondi. Giornata di mobilitazione

Martedì 1° aprile non sarà organizzata la consueta festa per celebrare il compleanno di WOW Spazio Fumetto, ma il museo resterà aperto dalle 10 alle 19 per la raccolta firme e fondi a sostegno del museo.

Le firme - spiega Wow - verranno consegnate all’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e al sindaco Giuseppe Sala, invitati a visitare il museo, "nella speranza che la loro sensibilità possa posarsi su una realtà così amata dai cittadini e che chiede solo un aiuto per andare avanti".

Spazio Fumetto annuncia anche la possibilità di fare una donazione al museo per sostenere la sua attività e le future iniziative.